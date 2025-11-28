阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２７日、地元の山口県防府市役所や母校の高川学園を訪問し、山口県に虎フィーバーを起こすと誓った。地上波の野球中継は巨人戦がメインで、中国地方とあって広島とソフトバンクのファンも多い。知人も３球団のファンがほとんどだと言い、まずは開幕スタメンで伝統の一戦に勝利し、地元の阪神ファン拡大を願った。３球団競合の末、虎のドラフト１位として母校に帰ってき