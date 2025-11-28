¹­Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬27Æü¡¢¹­Åç»ÔÆî¶è¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¸ò¾Ä¤·¡¢5000Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð1²¯3000Ëü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï±¦Â­¼óÄË¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦¤Ê¤É¤Ç64»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó38°ÂÂÇ¤ÏNPBºßÀÒ13Ç¯´Ö¤ÇºÇ¾¯¡£Î¾Íã¼éÈ÷¤ò¤â½àÈ÷¤·¤ÆÎ×¤àÍèµ¨¡¢Æ±³ØÇ¯¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤Á°ÅÄ·òÂÀÅê¼ê¡Ê37¡Ë¤Î³ÚÅ·ÆþÃÄ¤ËÈ¯Ê³¤·¡¢ÂÐÀï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£5000Ëü±ß¤ÎÂçÉý¤Ê¥À¥¦¥óÄó¼¨¤ò¡¢½©»³¤Ï·é¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£´õÂå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤ÏÉÔ