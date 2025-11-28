阪神・藤川球児監督（４５）が２７日、大阪市内で開催された球団納会で、連覇へ向けたオフの過ごし方を説いた。会の冒頭、秦球団オーナーからＶ２への猛ゲキを飛ばされた直後に登壇。「ここから２カ月、必ず結果は出ます。やってなければ振り落とされます。来年タイガースの大きな船から落ちないように、やらなければいけません。私の目はごまかせません」。厳しい言葉も交えながら、春季キャンプまでのレベルアップを求めた。