広島・坂倉が球団事務所で交渉し、1000万円減の年俸1億4000万円でサインした。今季は春季キャンプで負った右手中指骨折の影響が長引き、出場104試合で打率.238、5本塁打、37打点。守備でも精彩を欠き、9年目で初の減俸提示にも「数字が数字なんで異論はない。率直に凄く苦しく、実力のなさを痛感した。チームに迷惑を相当かけた」と振り返った。汚名返上へ、今秋は3年ぶりに宮崎・日南キャンプに参加し、若手と一緒になって汗