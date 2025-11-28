「第５４回三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内で開催され、阪神の村上頌樹投手（２７）が来季の沢村賞獲得を目標に掲げた。エースとして活躍した今季は、最多勝、勝率第１位、最多奪三振、最優秀バッテリー賞、ベストナイン、ゴールデングラブ賞で６冠。次なる頂として、先発投手最高の栄誉に照準を定めた。「あと投手では沢村賞がある。そこがまだ取れていない。来年以降はそこを狙っていきたい」２３年には