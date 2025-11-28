ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節が27日に行われ、フェイエノールト（オランダ）とセルティック（スコットランド）が対戦した。フェイエノールトは直近の公式戦5試合で1勝4敗と苦しんでおり、現在は公式戦3連敗中。また、EL・リーグフェーズでは第4節までで1勝3敗という戦績で、勝ち点は「3」のみと決勝トーナメントプレーオフ進出も危うい状況だ。立ち直るきっかけとしたい一戦に、エールディヴィジ得点王の日本