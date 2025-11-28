中国自動運転テクノロジー企業の文遠知行（WeRide）の26日の発表によると、同社は世界モビリティサービス大手のウーバーと共にアラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで、レベル4（完全無人）の自動運転タクシー（Robotaxi）の営業を開始した。中国新聞網が伝えた。同日より、一般の人々が利用できる安全オペレーターなしの完全無人自動運転タクシーがヤス島で始まった。乗客はウーバーの関連オプションを通じて文遠知行の自動運転