2025年11月27日、北海道苫小牧市清水町2丁目の住宅付近でクマ1頭が目撃されました。27日午後8時ごろ、男性から「ごみステーションの横で座っているクマを見た」と警察に通報がありました。警察によりますと、男性は27日午後5時半ごろ、自転車で走行中に体長約1メートルのクマ1頭を目撃したということです。この時、男性とクマの距離は2メートルほどだったということです。警察はその後、ごみステーション