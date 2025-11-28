元卓球日本代表の石川佳純さん（32）が、来年2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪のフジテレビの中継でキャスターを務める。昨年はパリ夏季五輪でキャスターを務めていたが冬季は初。現地から情報を届ける予定で「冬季大会は夏とは違った雰囲気で、ダイナミックな競技が多いと感じています。現場で生で見られるのは本当に楽しみ」と本番を楽しみにしている。