税収の違いから、どこの自治体に住むかによって、子育て支援や医療などの行政サービスにある程度差が生じるのはやむを得まい。だが、東京一極集中に歯止めがかからず、税収が東京だけに集まって、地方が疲弊し続ける悪循環が続いている。国全体の活力を維持するため、税源の偏在を改めねばならない。総務省の有識者検討会が地方税制に関する報告書をまとめた。税収の多い東京と、税収不足に悩む地方の格差が広がっているとし