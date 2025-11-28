日本政策投資銀行は、オフィス環境に関する意識調査結果をまとめた。学生や転職検討者を対象にした調査では、８割以上が就職・転職先の候補選定にあたってオフィス環境が影響を与えていると回答した。調査は今年８月に行い、学生１０３２人と転職検討者１０３０人が回答した。オフィスビルや周辺で利用したい施設を複数回答で尋ねたところ、転職検討者は社員食堂（３５・１％）を選ぶ人が最も多かった。学生もコンビニ・飲食店