長野県安曇野市の国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区で、県内最大級のイルミネーションイベントが開かれている。「星のすべて〜ＡｌｌｏｆｔｈｅＳｔａｒｓ〜」をテーマに、星々や宇宙船、銀河などを５６万個の発光ダイオード（ＬＥＤ）で表現。展望テラスから見渡せる「天の川銀河」は大迫力で、息をのむ美しさだ。会場では、親子連れやカップルが光の中の散策を楽しんでいた。公園の担当者は「防寒対策をしてロマ