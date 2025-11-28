イルミネーションと音楽を組み合わせたイベント「サガエイルミテラス２０２５」が山形県寒河江市寒河江の最上川ふるさと総合公園で行われている。来年１月１２日までの期間中、午後５〜９時に点灯され、入場無料。今年から市などで作る実行委員会が主催し行われている。約９万個のＬＥＤライトを使い、敷地中央には高さ約７・５メートルの光るクリスマスツリーも飾られた。２６日に家族で訪れていた天童市の会社員女性（３３