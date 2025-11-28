鳥取市栗谷町の興禅寺庭園のモミジが赤く色づいて見頃となり、３０日までライトアップされている。モミジのほか松や岩などが約５０の照明で浮かび上がり、池の水面にも映り込んで幻想的な光景が広がっている。寺の庭園は江戸時代初期に造られた。池の奥に山を設け、滝が流れるように岩を配している。１９７６年には鳥取市の名勝に、２０１７年には県の名勝に指定された。玉野稜幸住職は「去年よりもモミジの赤が濃い。庭の静け