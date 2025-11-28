大相撲の湊川親方（元大関貴景勝）が、来年１月２６日付で常盤山部屋を継承し、湊川部屋とすることが決まった。日本相撲協会が２７日、東京・両国国技館で理事会を開き、承認した。常盤山親方（元小結隆三杉）は初場所後の来年３月１日に６５歳の定年を迎える。小結隆の勝、十両若ノ勝、元十両で幕下の貴健斗ら力士８人全員が湊川部屋に所属する。一等床山の床勝、世話人の嵐望も所属する。十両行司の木村秀朗、三段目呼び出