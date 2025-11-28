「勉強の邪魔にならないようにシンプルな見た目と軽量化を目指しました」と話すコクヨの中井信彦さん＝東京都港区「大人の学びを応援したい」。コクヨが2025年5月に発売した専用アプリと連動するIoT（モノのインターネット）文具「大人のやる気ペン」が好調だ。学習成果を記録でき、励ましの言葉も受け取れる。販売数量は既に年間目標を達成し、1万個を突破。希望小売価格は9900円。開発したコクヨの中井信彦（なかい・のぶひこ