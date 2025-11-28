11月28日（金）の交通取締情報 ＜午前＞国道501号・・・玉名市横島町横島（スピード違反）国道445号・・・上益城郡御船町滝尾（スピード違反）県道・・・八代市高島町（スピード違反）県道・・・天草市魚貫町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞県道・・・荒尾市平山（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一