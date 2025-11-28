元卓球女子日本代表の石川佳純さん（32）が、フジテレビ系「ミラノ・コルティナ2026オリンピック」中継のスペシャルキャスターに就任することが27日、分かった。24年のパリ五輪（オリンピック）に続いて担う大役に「すごく光栄ですし、とても楽しみです」と喜んだ。同五輪の際は自身の引退から約1年ほどのタイミングで、「負けた時の悔しさ、勝った時の喜びは痛いほど分かって。それを言葉にするのはすごく難しいなと感じた時間で