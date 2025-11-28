見取り図がMCを務めるテレビ東京系特番「なんで私が、サレ女なの？」が29日と12月6日の2夜（共に深夜1時25分）にわたって放送される。“サレ女”は浮気や不倫をされた女性を指す俗語。経験のある女性ディレクターが制作し、“サレ女”撲滅を目指すバラエティー。盛山晋太郎（39）は「MCの白羽の矢が立ってうれしいです。浮気の手口とかは勉強になると思いますし、本当に男はアホなんやなと温かい目で見てください」。リリー（41）