日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手（３２）が２７日、都内のホテルで入団会見に臨み、史上３人目の両リーグ首位打者、自身初の全試合出場を目標に掲げた。契約は２年総額２億５０００万円（推定）で、背番号は「９」に決定。２２年に打率３割４分７厘を記録したヒットメーカーは幼少期から熱烈なＧ党で「打率３割を目指したい。レギュラーをつかみ取る」と１４年ぶり日本一に貢献