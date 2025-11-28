◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第１日（２７日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）初めてレギュラーツアーに主催者推薦で出場した元プロ野球選手の松坂大輔（４５）は４バーディー、６ボギーの２オーバー７４で回り、１０８人中９６位で初日を終えた。元プロ野球選手の挑戦は６人目で、デーブ大久保が２００６年東建ホームメイトカップ第１ラウンドで記録した７２（イーブンパー）に次ぐ