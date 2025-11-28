中日ＯＢの荒木雅博氏（４８）が、来季から球団本部長補佐に就任することが２７日、分かった。主に編成に携わるとみられ、６年ぶりのＡクラス入りへ、フロントとしてチームの再建を託された。荒木氏は、熊本工から９５年ドラフト１位で中日に入団。０７年に盗塁王、０４年から６年連続で二塁のゴールデン・グラブ賞を獲得した。侍ジャパン・井端監督との二遊間は「アライバコンビ」としてファンから親しまれた。１７年に通算２