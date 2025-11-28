オリックス・曽谷龍平投手（２４）が２７日、「九里マインド」の習得を誓った。今オフは大阪・舞洲で、９学年上の先輩・九里と初の合同自主トレを実施予定の左腕。「（成長とともに）一人じゃできないことも増えてきた。何が一番大事かと考えた時に、経験をされている方に聞くのが一番いいと思ったので、亜蓮さんに頼みました」と、チーム最多１１勝右腕の秘けつをどん欲に吸収するつもりだ。プロ３年目の今季は自己最多の８勝