中日からドラフト１位で指名された青学大・中西聖輝投手（２１）が２７日、横浜市内で契約金１億円プラス出来高払い５０００万円、年俸１６００万円で仮契約した。「気迫を前面に出しながらも、冷静さと分析力を兼ね備えた上で、最善の策を取って投げることが強み。投げる試合は必ず勝ちたい」。最速１５２キロ右腕は、大胆な“無敗宣言”で１年目からの活躍を誓った。智弁和歌山３年夏の甲子園でＶ投手に。１９日の明治神宮大