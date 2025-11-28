クリスマスギフトを考える時期になりました。２０２５年は自分へのご褒美にと大人向けのプレゼントが売れているといいます。トレンドを取材しました。１２月、華やかなクリスマスが訪れます。プレゼント商品などが並ぶ家電量販店です。（藤得記者）「クリスマスにぴったりのおもちゃが並んでいますが、いま意外なものが人気だということです」 家族みんなで楽しめるボードゲームやカードゲームです。（