札幌・東警察署は2025年11月27日、札幌市東区に住む無職の男(23)を窃盗の疑いで逮捕しました。男は27日午前11時半ごろ、札幌市東区のコンビニエンスストアでタバコ1箱(販売価格570円)を盗んだ疑いが持たれています。27日午前11時半ごろ、店の関係者が「以前、万引きした犯人が来ている」と警察に通報しました。警察によりますと、男は店に陳列されていたタバコ1箱を上着に隠し、店を出て行ったということです。その後、警察官が現