現在開催中のU-17アジアカップ予選で、グループAの開催国である中国の勢いが止まらない。初戦でバーレーンを４―０で下すと、続く東ティモール戦に14−０で圧勝。第３節でもブルネイを12−０で粉砕し、３連勝を飾った。母国メディアもこの快進撃に驚嘆している。ポータルサイト『捜狐』は「30得点０失点！中国がアジアを席巻、日本と韓国は緊張」と見出しを打ち、次のように伝えた。「中国は再び圧倒的な強さを見せつけ、ブ