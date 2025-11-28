日本相撲協会は27日、東京・両国国技館で理事会を開き、元大関・貴景勝の湊川親方（29、写真）が来年1月26日付で常盤山部屋を継承し、湊川部屋となることを承認した。現師匠の常盤山親方（元小結・隆三杉）が来年3月1日に協会定年の65歳を迎えるため。それに伴い常盤山親方、小結・隆の勝、十両・若ノ勝ら所属力士8人、床山の床勝、世話人・嵐望はそのまま湊川部屋所属となる。また、十枚目格行司の木村秀朗、呼び出しの広は