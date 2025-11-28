陸上男子100メートル元日本記録保持者の桐生祥秀（29＝日本生命）が27日、埼玉県内で中学生に向けて講演会を行い、来季の目標を初めて明かした。来月に節目の30歳を迎えるスプリンターは「年齢は関係ない。いろいろな挑戦をしたい」と語り、来年3月の世界室内選手権（ポーランド）60メートルでのメダル獲得や山縣亮太（33＝セイコー）の日本記録9秒95更新を目標に掲げた。世界室内選手権は過去2度出場。16年は0秒01差で決勝