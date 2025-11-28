篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、ジェシー（SixTONES）、藤木直人の出演が決定！ジェシーが演じるのは、強盗殺人の罪で起訴され、冬木こずえ（篠原涼子）が勤務する氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者・日下怜治。鋭い目つきで他人を威嚇し、社会の規範やルールに反発するアウトローで、真面目で勤勉に生きてきた女性