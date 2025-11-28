篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』に、ジェシー（SixTONES）、藤木直人の出演が決定！藤木が演じるのは、強盗殺人の罪で起訴された未決拘禁者・日下怜治（ジェシー）の事件を担当している刑事・佐伯雄介。数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補で、冬木こずえ（篠原涼子）の過去を知る人物。こずえと怜治