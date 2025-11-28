ボートレース福岡のSG「第28回チャレンジカップ」が4日目を迎える。注目は12Rだ。末永は回り足が抜群。伸びで上がいても1Mを先に回ってしまえば力強く押していく。逃げを信頼したい。2日目から日またぎ3連勝の馬場は中間速、伸びが強力。差しからバック伸び勝負で末永に迫る。カド戦の山田は好隊形に持ち込んで一発を狙う。山田の動向次第では篠崎の連下浮上も。＜1＞末永和也力強くて全体的に少しずついい。差した時に波