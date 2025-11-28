4勝11分け21敗の最下位で既にJ2降格が決まっている新潟は、30日にホームで2位の柏と対戦する。優勝の可能性がある相手との戦いを歓迎するのはDF橋本健人（25）だ。初めてシーズンを通してJ1で過ごしたことで課題だった守備への手応えも上々。得意の高精度のクロスで左サイドをけん引し、チームに18試合ぶりの勝ち点3をもたらす。優勝へ向け、首位の鹿島を勝ち点差1で必死に追う柏との一戦。17試合も白星がなく（4分け13敗）、J