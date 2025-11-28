俳優の井上芳雄と上白石萌歌が27日、都内で開催された『大地の子』製作発表に、奈緒、山西惇、益岡徹と共に出席。井上が、上白石家と深い縁を感じていることを明かした。【写真】主人公の陸一心を演じる井上芳雄原作は1987年から「月刊文藝春秋」にて連載された、「白い巨塔」や「沈まぬ太陽」など数々の大作を世に出してきた山崎豊子による同名小説。戦争孤児となった少年が、死線をさまよう苦難を経て、中国人教師に拾われ、