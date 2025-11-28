俳優の木村拓哉（５３）が２７日、三菱ＵＦＪ銀行の金融サービスブランド「エムット」の新ＴＶＣＭに出演することが２７日、分かった。水上恒司（２６）が出演する「エムットトッピング口座」篇を含めた計３篇で、１２月１日から全国で順次放送される。サンドウィッチ店を舞台に、木村が水上に“エムットのトッピング口座”の魅力をレクチャーする様子を軽快なテンポで描き、お好みの金融サービスを口座にトッピングすること