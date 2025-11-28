ＳｉｘＴＯＮＥＳのジェシー（２９）と俳優の藤木直人（５３）が、俳優の篠原涼子（５２）が主演する日本テレビ系の１月期新日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン−脱獄まであと××日−」に出演することが２７日、分かった。今作は女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた女性刑務官・冬木こずえ（篠原）が、一人の殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく。ジェシーは強盗殺人