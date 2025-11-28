人気アイドルグループが多数所属する芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」が、完全無料の音声配信プラットフォーム「ｍｉｍｉ−ｎｉ（ミミニ）」を立ち上げることが２７日、分かった。初回配信は１２月３日午後６時で、ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが初のポッドキャストレギュラー番組（タイトル未定）をつとめる。「ｍｉｍｉ−ｎｉ」内で配信されるポッドキャストは、ＳｐｏｔｉｆｙやＡｐｐｌｅＭｕｓｉｃ