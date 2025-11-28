俳優の井上芳雄（４６）が２７日、都内で主演舞台「大地の子」（２０２６年２月２６〜３月１７日、東京・明治座）の製作発表会に共演の奈緒（３０）、上白石萌歌（２５）らと参加した。「白い巨塔」「沈まぬ太陽」などの大作を生み出した、山崎豊子の同名小説が原作。戦争孤児となり、中国人として生きてきた主人公の陸一心（ルーイーシン）役を演じる井上は「子どもの頃、上川隆也さんが主演された本作のドラマを、家族で毎週