SixTONESのジェシー（29）が来年1月期の日本テレビドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜後10・30）で殺人犯を演じる。主演の篠原涼子（52）扮する真面目な女性刑務官が拘置所で禁断の恋に落ちる、強盗殺人の罪で起訴された男という役どころ。2人が出会うことで脱獄劇が始まる。ジェシーは「どう脱獄するのか。また脱獄のきっかけにも注目」とアピールした。バラエティーなどでの明るいキャラクタ