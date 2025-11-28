STARTOENTERTAINMENTが無料ポッドキャストサービス「mimi―ni（ミミニ）」を立ち上げた。STARTO社のタレントによる、音楽とトークを組み合わせた番組を配信。リスナーが番組にメッセージを送れるなど、番組とファンのつながりを深める機能も設けられている。サービス第1弾として、TravisJapanが出演する番組（水曜後6・00）が来月3日にスタート。トラジャは「より自然体の僕たちを身近に感じていただける時間になれば良