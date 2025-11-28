俳優の篠原涼子が主演を務める、2026年1月期日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン-脱獄まであと××日-』（毎週日曜後10：30〜後11：25）の追加キャストが28日、発表された。ジェシー（SixTONES）が“殺人犯”、藤木直人が“刑事”を演じ、主人公の“女性刑務官”冬木こずえ（篠原）との禁断の三角関係を描く。【全身ショット】ハイジュエリーに負けない美脚を披露の篠原涼子本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱