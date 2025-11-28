俳優の益岡徹（69）が27日、都内で行われた舞台「大地の子」（来年2月26日初日、東京・明治座）の製作発表会見に出席した。1995年にNHKで放送されたドラマ版には、今月8日に肺炎のため92歳で死去した俳優仲代達矢さんが主人公の実父役で出演。仲代さん主宰の俳優養成所「無名塾」出身の益岡は今回の舞台で、ドラマでの仲代さんと同じ役を演じる。ドラマ版も見ていたといい「30年前とはいえ、仲代さんと同じ役をやるというこ