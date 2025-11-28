乃木坂46の5期生・井上和の1st写真集『乃木坂46 井上和 1st写真集 モノローグ』（講談社／4月22日発売）が、本日28日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」のジャンル別「写真集」で期間内売上12.4万部と上半期に続き、年間でも1位を獲得。また乃木坂46関連作品が1位〜4位までを独占。同一グループメンバーによる上位4作品独占は史上初の快挙となった。【写真集カット】美背中チラリ…井上和、健康美が際立つ大人ショット