ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEでボーカルを務める吉野北人の『吉野北人2nd写真集『Orange』』が、本日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」のジャンル別「写真集」において、期間内売上7.3万部で男性写真集1位を獲得。上半期に続き、年間でも1位となった。写真集ジャンル全体でも5位にランクインし、男性写真集で唯一のTOP5入りの快挙も。【写真集カット】シャツがはだけ…吉野北人、大人の色香全開の中面カット