俳優の井上芳雄、上白石萌歌が27日、都内で明治座 2026年2・3月公演『大地の子』製作発表会見に登場した。【集合ショット】カッコイイ！シックな衣装で登場した井上芳雄＆上白石萌歌＆奈緒ら主人公を井上が、その妻を萌歌が演じる今作。萌歌は、姉である上白石萌音とも共演歴もあり、九州出身で同郷の井上との共演について、「まるで親戚のよう（笑）」と信頼していることを明かす。「姉とは…」と萌音との関係性について聞