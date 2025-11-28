タレント・二宮和也の自身初となる新書『独断と偏見』（集英社）が、本日28日発表の「オリコン年間BOOKランキング 2025」のジャンル別「タレント本」で、期間内16.6万部を売り上げ、首位を獲得。同ランキングの形態別「新書」でも1位を獲得し、年間BOOKランキング2冠となった。【年間ランキング】二宮和也を始め乃木坂46も…ジャンル別「タレント本」TOP10を発表！タレント本ジャンルで新書形態の作品が年間1位を獲得するのは