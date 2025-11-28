俳優の木村拓哉（53）と水上恒司（26）が、金融サービスブランド「エムット」の新テレビCMに出演する。サンドイッチ店を舞台に、木村が水上に「口座にもトッピングしてる？」と問いかけながら、“トッピング口座”の魅力や「三菱UFJ銀行」アプリの利便性をレクチャーする様子が描かれる。撮影では2人でせりふのタイミングや演出について意見を交わし、木村の単独シーンでは水上が真剣なまなざしで撮影を見つめていたという。新CMは