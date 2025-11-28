乃木坂46井上和（20）のファースト写真集「乃木坂46井上和1st写真集モノローグ」（講談社刊）が、「オリコン年間BOOkランキング」のジャンル別「写真集」で年間1位を獲得した。期間内売り上げ12・4万部で、上半期に続きトップを維持。同ランキングの1〜4位までを乃木坂46関連作品が独占しており、同一グループのメンバーによる上位4作品独占は史上初となった。同作は乃木坂46の5期生・井上の20歳を記念したファースト写真集。