歌手で俳優の杉良太郎が２７日、東京・赤坂のサントリーホール内ブルーローズでスペシャルイベント「第１回杉良太郎に会いたい」を開催した。講演＆歌唱と、舞台「旅鴉半次郎ふりむけば夕陽」（作・中江良夫）の朗読の２部構成。万雷の拍手を浴びて登壇した杉は「歌はないですから。そんなに拍手されてもね（笑）」とジョークを交えてあいさつ。健康の秘けつを聞かれ、「今は銭、金じゃなく、健康第一。（健康の秘けつは）