元巨人で、今季まで西武でプレーした松原聖弥外野手（３０）が現役を引退することが２７日、分かった。戦力外通告を受け、トライアウトを受験したが、ＮＰＢ球団からオファーがなく決断した。今後はジャイアンツアカデミーのコーチに就任して巨人に復帰する。巨人で「育成の星」として輝いた松原が現役引退を決断した。スポーツ報知の取材に「ＮＰＢからお話をいただけなかった。スパッと覚悟を決めるしかないなと。ジャイアン